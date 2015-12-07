Air Arabia отменила регулярные рейсы в Россию

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2015. Авиакомпания «ВИМ-АВИА» отменила рейсы из Екатеринбурга в Москву. Представители ...03.08.2012 Авиакомпания Air Arabia отменила два рейса в Кольцово
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2012. Авиакомпания Air Arabia отменила два рейса в Кольцово. Так, рейс из города Шарджа ...25.04.2011 Росавиация разрешила ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыть регулярные рейсы из Москвы в Кельн и Подгорицу
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2011. Росавиация разрешила ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыть регулярные рейсы ...19.04.2010 Авиакомпания Lufthansa отменила все рейсы до 15.00 по Москве
УрБК, Москва, 19.04.2010. Авиакомпания Lufthansa отменила все рейсы до 15.00 по Москве. «Как и все остальные ...23.03.2009 С 1 по 26 апреля 2009 года авиакомпания Malev отменила рейсы по маршруту Екатеринбург — Будапешт
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2009. «С 1 по 26 апреля авиакомпания Malev отменила рейсы по маршруту Екатеринбург — ...