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Вчера, 16:00

Air Arabia отменила регулярные рейсы в Россию

УрБК, Москва, 16.06.2025. Air Arabia отменила регулярные рейсы в Россию, сообщает ТАСС, со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Рейсы Air Arabia в РФ отменены до 20 июня включительно. Это связано с эскалацией ирано-израильского конфликта и закрытием воздушного пространства над рядом стран Ближнего Востока.

Отметим, что Air Arabia выполняла рейсы в Москву, Екатеринбург, Казань, Самару, Сочи и Уфу.
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