Air Arabia отменила регулярные рейсы в Россию

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Авиакомпания «ВИМ-АВИА» отменила рейсы из Екатеринбурга в Москву

УрБК, Екатеринбург, 07.12.2015. Авиакомпания «ВИМ-АВИА» отменила рейсы из Екатеринбурга в Москву. Представители ...

Авиакомпания Air Arabia отменила два рейса в Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 03.08.2012. Авиакомпания Air Arabia отменила два рейса в Кольцово. Так, рейс из города Шарджа ...

Росавиация разрешила ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыть регулярные рейсы из Москвы в Кельн и Подгорицу

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2011. Росавиация разрешила ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыть регулярные рейсы ...

Авиакомпания Lufthansa отменила все рейсы до 15.00 по Москве

УрБК, Москва, 19.04.2010. Авиакомпания Lufthansa отменила все рейсы до 15.00 по Москве. «Как и все остальные ...

С 1 по 26 апреля 2009 года авиакомпания Malev отменила рейсы по маршруту Екатеринбург — Будапешт

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2009. «С 1 по 26 апреля авиакомпания Malev отменила рейсы по маршруту Екатеринбург — ...