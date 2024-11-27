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Вчера, 15:01

На севере Свердловской области обнаружили запасы нефти

На севере Свердловской области выявили запасы нефти. Об этом рассказал глава поселка Массава Ивдельского района Владимир Михель в интервью «Коммерсанту».

По его словам, общий объем запасов углеводородов вблизи поселка пока неизвестен, но теоретически в этом месте может находиться целое нефтяное месторождение.

«Ждем известий, в случае положительного результата это тоже точка роста», — заявил В. Михель.

Напомним, что в конце 2024 года на Среднем Урале поставили на госбаланс крупное месторождение изумрудов.
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