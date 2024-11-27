На севере Свердловской области обнаружили запасы нефти

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2024. На Среднем Урале поставили на государственный баланс крупное месторождение изумрудов. ...09.04.2015 Возле лондонского аэропорта нашли месторождение нефти
Исследователи обнаружили около 100 млрд баррелей нефти в районе лондонского аэропорта Гэтвик, сообщает «Лента.ру». Для ...02.06.2014 Крупное нефтяное месторождение обнаружено на стыке Свердловской области и ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2014. На границе Свердловской области и ХМАО обнаружено месторождение Оурьинское, запасы ...15.07.2013 Россия впервые раскрыла данные о запасах углеводородов
УрБК, Москва, 15.07.2013. Глава Минприроды Сергей Донской на совещании о государственном балансе и классификации ...11.07.2013 ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» планирует заняться добычей нефти на территории Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2013. ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» подало запрос на получение лицензии на геологическое изучение ...