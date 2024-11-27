На севере Свердловской области обнаружили запасы нефти

УрБК, Екатеринбург, 27.11.2024. На Среднем Урале поставили на государственный баланс крупное месторождение изумрудов. ...

На Среднем Урале поставили на госбаланс крупное месторождение изумрудов

Возле лондонского аэропорта нашли месторождение нефти

Исследователи обнаружили около 100 млрд баррелей нефти в районе лондонского аэропорта Гэтвик, сообщает «Лента.ру». Для ...