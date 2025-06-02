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Вчера, 12:57

Высокоскоростной интернет в поездах РФ может появиться раньше, чем в самолетах

УрБК, Москва, 16.06.2025. Высокоскоростной интернет в поездах может появиться раньше, чем в самолетах. Об этом заявил замминистра транспорта РФ Андрей Никитин в преддверии Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

Он объяснил, что поезда имеют больше возможностей для быстрого внедрения новых технологий и менее зависимы от строгих стандартов сертификации.

Ранее заместитель генерального директора «Бюро 1440» Дмитрий Агафонов в ходе конференции «Цифровая индустрия промышленной России» рассказывал, что в самолетах отечественного производства интернет может появиться в 2027-2028 годах.
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