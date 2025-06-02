Высокоскоростной интернет в поездах РФ может появиться раньше, чем в самолетах

УрБК, Москва, 02.06.2025. В самолетах отечественного производства в 2027-2028 годах может появиться возможность ...22.04.2025 Российские власти не исключают снижение ввода жилья в 2027-2028 годах
УрБК, Москва, 22.04.2025. Объем ввода жилья в РФ по итогам текущего года достигнет 100 млн кв. м, однако в 2027-2028 ...14.06.2012 В России может появиться интернет-телеканал от оппозиции
К осени в России может появиться альтернатива федеральным телеканалам и создаваемому Общественному ТВ — ...29.09.2011 В 2020 году на орбите может появиться космическая станция Китая
В космосе может появиться беспилотный аппарат КНР, предназначенный для строительства собственной космической станции. ...13.05.2011 Штраф за нарушение порядка на борту самолета в России может быть увеличен до 1 млн. рублей
УрБК, Москва, 13.05.2011. Государственная Дума РФ готова ужесточить наказание для туристов, употребляющих алкогольные ...