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Минэкономразвития не ожидает увеличения объемов авиа- и ж/д перевозок в ближайшие годы

УрБК, Москва, 11.06.2025. В ближайшие годы в России не ожидается увеличения объемов авиа и ж/д перевозок. В этой ситуации туризм будет развиваться вокруг городов и агломераций. Об этом заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков в ходе международного туристического форума «Путешествуй!», сообщает ТАСС.

По словам Д. Вахрукова, данный фактор следует учитывать при инвестициях в туристическую отрасль. Он отметил, что на текущий момент важно развивать инфраструктуру, находящуюся в ближайшей транспортной доступности, то есть предназначенную для отдыха выходного дня и автотуризма.

Д. Вахруков также отметил, что базовая транспортная доступность существенно выросла благодаря развитию сети федеральных трасс, а ситуация с дорогами и автомобилями в целом по России улучшилась.
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