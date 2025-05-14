Средняя цена автомобиля с пробегом в Свердловской области за месяц выросла на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. Средняя цена автомобиля с пробегом в Свердловской области в мае составила 1,61 млн руб. По сравнению с предыдущим месяцем показатель увеличился на 0,8%, подсчитали эксперты «Авто.ру Оценка».



При этом цены на некоторые машины заметно снизились. Больше всего на Среднем Урале подешевели модели Renault Logan (-5,3%, до 429 тыс. руб.), Lada 2131 (-5,2%, до 488 тыс. руб.), Chevrolet Aveo (-4,6%, до 443 тыс. руб.), Mazda 3 (-4,5%, до 895 тыс. руб.) и Lada Largus (-3,6%, до 1,35 млн руб.).



Отметим, что в целом по стране цены на авто с пробегом снижаются третий месяц подряд. Сейчас стоимость одного отечественного и китайского автомобиля составляет 703 тыс. руб., что на 3% ниже, чем год назад.