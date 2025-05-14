Средняя цена автомобиля с пробегом в Свердловской области за месяц выросла на 0,8%

УрБК, Екатеринбург, 14.05.2025. Средняя цена автомобиля с пробегом не старше 15 лет в Свердловской области в апреле ...13.02.2025 Средняя цена автомобиля с пробегом в Свердловской области составляет 1,6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2025. Средняя цена автомобиля с пробегом не старше 15 лет в Свердловской области в январе ...28.01.2025 В Свердловской области автомобили с пробегом за год подешевели на 9,4%
В Свердловской области автомобили с пробегом за 2024 год подешевели на 9,4%. Это следует из данных рейтинга журнала ...28.01.2025 В Свердловской области автомобили с пробегом за год подешевели на 9,4%
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. В Свердловской области автомобили с пробегом за 2024 год подешевели на 9,4%. Это ...11.01.2022 Продажи автомобилей с пробегом в Свердловской области за год выросли на 8%
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2022. Продажи легковых автомобилей с пробегом в Свердловской области в 2021 году выросли на ...