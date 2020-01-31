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Вчера, 12:33

Из Екатеринбурга запустят прямой поезд до Пхеньяна

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. С 17 июня по согласованию с Министерством железных дорог КНДР возобновятся прямые железнодорожные рейсы между Пхеньяном и Москвой. Отмечается, что маршрут будет проходить через Екатеринбург. Об этом говорится в Telegram-канале «Телеграмма РЖД».

Как отмечают представители железнодорожной компании, международные беспересадочные вагоны будут отправляться каждый месяц 12 и 26 числа из Москвы и 3 и 17 числа из Пхеньяна. Длительность маршрута составит восемь суток.

Напомним, что в феврале 2020 года в связи с пандемией COVID-19 пассажирское железнодорожное сообщение с Северной Кореей было приостановлено.
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