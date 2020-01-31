Из Екатеринбурга запустят прямой поезд до Пхеньяна

УрБК, Москва, 31.01.2020. Россия приостанавливает движение пассажирских поездов с Китаем за исключением маршрута Москва ...05.06.2018 Южная Корея усомнилась в подписании мирного договора с КНДР
Правительство Южной Кореи считает, что не сможет подписать мирный договор с Северной Кореей вскоре после встречи ...25.08.2017 Япония введет дополнительные санкции против КНДР
Япония введет дополнительные санкции против КНДР из-за ракетной угрозы, исходящей от Пхеньяна. Об этом сообщает Reuters ...22.08.2017 Глава КНДР тайно посетил военную базу
Глава КНДР Ким Чен Ын в начале августа тайно посетил военную базу у границы с Южной Кореей во время своего 15-дневной ...16.01.2012 В феврале 2012 года в расписании железных дорог появится поезд «Магнитогорск — Екатеринбург»
УрБК, Челябинск, 16.01.2012. С 5 февраля 2012 года в расписании железных дорог появится поезд «Магнитогорск — ...