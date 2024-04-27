Дефицит кадров в хлебопекарной отрасли РФ составляет 40%

УрБК, Москва, 27.04.2024. Дефицит кадров в туристической отрасли за четыре месяца 2024 года вырос на 20%. Об этом ...11.01.2024 Текучесть кадров в отрасли ЖКХ в России составляет более 30%
УрБК, Москва, 11.01.2024. Текучесть кадров в отрасли российского жилищно-коммунального хозяйства составляет более 30%. ...03.08.2023 Дефицит высококвалифицированных кадров отмечают 52% предприятий Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2023. В Свердловской области 52% предприятий говорят о недостатке высококвалифицированных ...20.02.2017 Потери хлебопекарной отрасли России от возврата хлеба оценили в 30 млрд рублей в год
УрБК, Москва, 20.02.2017. Потери российской хлебопекарной отрасли из-за возврата ритейлерами нереализованного хлеба, по ...04.10.2013 Свердловские химпредприятия намерены повысить производительность труда своих работников
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2013. Химические предприятия Свердловской области будут мотивировать своих сотрудников лучше ...