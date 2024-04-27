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Вчера, 10:52

Дефицит кадров в хлебопекарной отрасли РФ составляет 40%

УрБК, Москва, 10.06.2025. В России дефицит работников хлебопекарной отрасли составляет 40%. Наиболее тяжелая обстановка наблюдается в отдельных регионах со сложной ситуацией на рынке труда. Об этом сообщил президент Российского Союза пекарей Дмитрий Семенов, передает ТАСС.

«В Ямало-Ненецком автономном округе просто физически нет достаточного количества людей для работы на производствах», — добавил он.

Президент союза связывает острую нехватку кадров с низкими зарплатами в отрасли, тяжелыми условиями труда, общим демографическим спадом и оттоком рабочей силы в другие сферы.

По его словам, справиться с кризисом поможет модернизация производств в широком масштабе. На данный момент отечественные предприятия изучают опыт стран Азии, которые уже добились значительных успехов в этой деятельности.
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