Официальный курс доллара США снизился до 79,15 руб., евро — до 90,37 руб.

УрБК, Москва, 05.05.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 июня 2025 года. Курс доллара ...04.06.2025 Официальный курс доллара США снизился до 78,85 руб., евро — до 89,93 руб.
УрБК, Москва, 04.05.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июня 2025 года. Курс доллара ...18.03.2025 Официальный курс доллара США снизился до 84,31 руб., евро — до 90,84 руб.
УрБК, Москва, 18.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 марта 2025 года. Курс доллара ...26.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 86,63 руб., евро — до 90,94 руб.
УрБК, Москва, 26.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 февраля 2025 года. Курс ...20.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 90,43 руб., евро — до 95,67 руб.
УрБК, Москва, 20.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2025 года. Курс ...