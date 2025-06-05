Официальный курс доллара США снизился до 79,15 руб., евро — до 90,37 руб.

УрБК, Москва, 10.05.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 июня 2025 года. Курс доллара США снизился на 2 коп., до 79,15 руб., евро — на 3 коп., до 90,37 руб.