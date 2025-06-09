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09.06.2025

Оборот розничной торговли на Среднем Урале в апреле снизился на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-апреле 2025 года составил 554,8 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сопоставительных ценах показатель вырос на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В апреле оборот розничной торговли в регионе снизился на 1,1% год к году, до 142 млрд руб.
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