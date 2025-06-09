Оборот розничной торговли на Среднем Урале в апреле снизился на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-апреле 2025 года составил 554,8 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.



В сопоставительных ценах показатель вырос на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В апреле оборот розничной торговли в регионе снизился на 1,1% год к году, до 142 млрд руб.