Оборот розничной торговли на Среднем Урале в апреле снизился на 1,1%

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2025. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-марте 2025 года составил ...09.06.2023 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-апреле сократился на 1%
Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-апреле 2023 года составил 440,1 млрд руб. Об этом сообщает ...09.06.2023 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-апреле сократился на 1%
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-апреле 2023 года составил ...14.06.2022 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-апреле снизился на 2,2%
Оборот розничной торговли Свердловской области в январе-апреле 2022 года составил 420 млрд 611 млн руб., что на 2,2% ...14.06.2022 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-апреле снизился на 2,2%
УрБК, Екатеринбург, 14.06.2022. Оборот розничной торговли Свердловской области в январе-апреле 2022 года составил 420 ...