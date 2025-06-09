УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 14:30

Оборот розничной торговли на Среднем Урале в июне снизился на 1%

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2025. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-июне 2025 года составил 847,91 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сопоставительных ценах показатель остался на уровне аналогичного периода прошлого года.

В июне оборот розничной торговли в регионе снизился на 0,6 % год к году, до 146,68 млрд руб.
