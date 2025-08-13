Оборот розничной торговли на Среднем Урале в июле вырос на 0,2%

УрБК, Екатеринбург, 13.08.2025. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-июне 2025 года составил ...09.06.2025 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в апреле снизился на 1,1%
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-апреле 2025 года составил ...31.08.2023 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-июле вырос на 1,9%
Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-июле 2023 года составил 780,7 млрд руб. Об этом сообщает ...31.08.2023 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в январе-июле вырос на 1,9%
УрБК, Екатеринбург, 31.08.2023. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-июле 2023 года составил 780,7 ...13.09.2021 Оборот розничной торговли на Среднем Урале в июле вырос на 1,4%
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2021. Оборот розничной торговли Свердловской области в июле 2021 года составил 102 млрд 614 ...