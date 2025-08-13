УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 17:18

Оборот розничной торговли на Среднем Урале в июле вырос на 0,2%

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. Оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-июле 2025 года составит 998,2 млрд руб. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сопоставительных ценах показатель остался на уровне аналогичного периода прошлого года.

В июле оборот розничной торговли в регионе вырос на 0,2% год к году, до 150,3 млрд руб.
