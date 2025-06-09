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09.06.2025

Россияне в возрасте от 40 до 50 лет стали чаще брать автокредиты

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. Доля заемщиков в сегменте автокредитов в возрастной группе «от 40 до 50 лет» в России в апреле выросла на 1,6 п.п. год к году и достигла 33,5%. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что банки наиболее активно предоставляют автокредиты именно этой возрастной категории, так как у нее реже бывают проблемы с платежеспособностью и низким кредитным рейтингом.

Согласно данным НБКИ, сильнее всего за отчетный период снизилась доля возрастных категорий «от 30 до 40 лет» (на 0,6 п.п., до 28,3%) и «старше 50 лет» (на 0,6 п.п., до 27,7%). Доля заемщиков «моложе 30 лет» сократилась на 0,4 п.п., до 10,5%.

Среди топ-5 регионов-лидеров автокредитования самая большая доля заемщиков в возрасте от 40 до 50 лет отмечается в Московской области (34,1%), Санкт-Петербурге (33,7%) и Москве (33,7%).
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