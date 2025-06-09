Россияне в возрасте от 40 до 50 лет стали чаще брать автокредиты

Материалы по теме

На Среднем Урале доля заемщиков моложе 30 лет составила почти 18%

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2024. В Свердловской области в декабре 2023 года доля заемщиков моложе 30 лет составила ...

Доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет в РФ составила 16%

УрБК, Москва, 08.11.2023. В январе-сентябре 2023 года доля автокредитов в возрастной группе заемщиков моложе 30 лет в ...

В России доля заемщиков моложе 30 лет составила почти 30%

УрБК, Москва, 09.10.2023. В России в январе-августе 2023 года самой большой возрастной группой в структуре заемщиков по ...

Доля граждан моложе 30 лет достигла 16,3% в структуре выданных в РФ автокредитов

УрБК, Москва, 06.04.2023. За первые два месяца 2023 года доля выданных в РФ автокредитов в возрастной группе заемщиков ...

НБКИ: В Свердловской области доля заемщиков старше 65 лет достигла 4,4%

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2018. В Свердловской области доля заемщиков с действующими кредитами в возрасте старше 65 лет ...