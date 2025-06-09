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09.06.2025

Производство коньяка в России в январе-мае снизилось почти на 20%

УрБК, Москва, 09.06.2025. Производство водки в России в январе-мае 2025 года снизилось на 13,2% год к году и составило 25 млн декалитров (дал). При этом выпуск шампанского вырос на 17,8%, до 6,01 млн дал, пишет ТАСС со ссылкой на подсчеты Росалкогольтабакконтроля.

Производство виноградных вин за год увеличилось на 10,4%, (до 14,7 млн дал), коньяка снизилось на 19,5% (до 2,7 млн дал), ликеро-водочных изделий — на 3%, (до 6,6 млн дал), других спиртных напитков — на 13,3% (до 3,12 млн дал).

Всего в России за пять месяцев 2025 года было произведено 59,96 млн дал алкогольной продукции. Это на 20,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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