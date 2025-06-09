Число магазинов по продаже канцтоваров в Екатеринбурге за год сократилось на 4%

УрБК, Москва, 28.04.2025. В I квартале 2025 года число продаж в офлайн-зоомагазинах снизилось на 5% по сравнению с тем ...16.03.2021 Число работающих магазинов Свердловской области за год сократилось на 95 объектов
Число работающих магазинов Свердловской области в 2020 году сократилось на 95 объектов. Об этом в ходе своего ...16.03.2021 Число работающих магазинов Свердловской области за год сократилось на 95 объектов
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Число работающих магазинов Свердловской области в 2020 году сократилось на 95 объектов. ...15.10.2020 Количество магазинов разливного пива в Екатеринбурге снизилось почти на 70%
Число магазинов разливного пива в Екатеринбурге по состоянию на октябрь этого года составило 328, что на 69,5% меньше ...15.10.2020 Количество магазинов разливного пива в Екатеринбурге снизилось почти на 70%
УрБК, Екатеринбург, 15.10.2020. Число магазинов разливного пива в Екатеринбурге по состоянию на октябрь этого года ...