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09.06.2025

Число магазинов по продаже канцтоваров в Екатеринбурге за год сократилось на 4%

УрБК, Екатеринбург. 09.06.2025. В России число магазинов по продаже канцтоваров к маю 2025 года за год снизилось на 5%, до 11,76 тыс. точек. За это время в стране закрылись более 630 профильных магазинов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на подсчеты аналитиков сервиса «Яндекс Карты».

Сокращение количества магазинов, торгующих канцтоварами, значительнее проявляется на примере крупных городов. Так, в городах-миллионниках количество таких магазинов сократилось на 12,3% год к году. В Екатеринбурге их число снизилось на 4%, до 102 точек.

Также снизились офлайн-продажи канцтоваров. По данным оператора фискальных данных «Такском», за апрель-май текущего года падение составило около 3% год к году. Продажи блокнотов сократились на 8,4%, тетрадей — на 5,8%, ручек — на 2,8% год к году.

Причиной сокращения количества специализированных магазинов и объема офлайн-продаж канцтоваров эксперты называют конкуренцию с маркетплейсами, которую игроки сектора розничной торговли проигрывают по причине отсутствия консолидации. Отметим, что рост продаж канцтоваров на маркетплейсах в мае составил 70% год к году.

Глава совета директоров сети специализированных гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац предполагает, что в течении нескольких лет число магазинов канцтоваров сократится еще на треть. По его словам, часть из них уже планирует закрытие после пикового сезона продаж в сентябре.
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