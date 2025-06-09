Число магазинов по продаже канцтоваров в Екатеринбурге за год сократилось на 4%

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УрБК, Москва, 28.04.2025. В I квартале 2025 года число продаж в офлайн-зоомагазинах снизилось на 5% по сравнению с тем ...

Число работающих магазинов Свердловской области за год сократилось на 95 объектов

Число работающих магазинов Свердловской области в 2020 году сократилось на 95 объектов. Об этом в ходе своего ...

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УрБК, Екатеринбург, 16.03.2021. Число работающих магазинов Свердловской области в 2020 году сократилось на 95 объектов. ...

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Число магазинов разливного пива в Екатеринбурге по состоянию на октябрь этого года составило 328, что на 69,5% меньше ...

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УрБК, Екатеринбург, 15.10.2020. Число магазинов разливного пива в Екатеринбурге по состоянию на октябрь этого года ...