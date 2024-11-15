Продажи электросамокатов в России за 2024 год сократились на четверть

УрБК, Москва, 14.11.2024. Объем российского рынка товаров для дома в 2024 году может вырасти почти на 19% по сравнению ...10.09.2024 В России с 1 марта 2025 года могут ввести обязательную сертификацию электросамокатов
УрБК, Москва, 10.09.2024. В России с 1 марта 2025 года может начаться обязательная сертификация электросамокатов. Такой ...11.07.2024 Медианный оборот продавцов на маркетплейсах в РФ вырос на 43,4% за 5 месяцев 2024 года
УрБК, Москва, 11.07.2024. В январе-мае 2024 года медианный оборот продавцов на российских маркетплейсах вырос на 43,4% ...08.06.2023 В Екатеринбурге ночью на улицах Шевченко и Карла Маркса горели 15 электросамокатов
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. В Екатеринбурге сегодня ночью на двух улицах горели 15 электросамокатов. Пожары были ...09.02.2015 PwC ожидает в 2015 году снижения продаж легковых автомобилей в России более чем на четверть
УрБК, Москва, 09.02.2015. PricewaterhouseCoopers (PwC) прогнозирует в 2015 году снижение продаж новых легковых машин в ...