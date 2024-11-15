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Вчера, 17:42

Продажи электросамокатов в России за 2024 год сократились на четверть

УрБК, Москва, 07.02.2025. Продажи электросамокатов в России в 2024 году сократились на четверть по сравнению с предыдущим годом, сообщает «Коммерсантъ».

Согласно данным сервиса «Чек Индекс» (сервис оператора фискальных данных «Платформа ОФД»), транзакции по покупкам электросамокатов за год сократились на 24%, а средний чек — на 6%, до 13,2 тыс. руб.

Сервис T-Data отмечает снижение продаж в офлайн-магазинах на 26%, а выручки — на 8% год к году.

Сервис Moneyplace (проект «СКБ Контур») зафиксировал падение продаж на трех крупнейших маркетплейсах (Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркет») на 36% год к году, до 20,2 тыс. шт. Выручка профильных продавцов сократилась на 47,7%, до 503,8 млн руб.

Падение продаж связано с ростом популярности сервисов аренды (+22% транзакций за год, средний чек вырос на 13% по данным «Чек Индекса») и насыщением рынка. Также на снижение спроса повлияло ужесточение правил для пользователей электросамокатов и большое число аварий (+47,2% ДТП за январь-сентябрь 2024 года согласно данным МВД).
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