УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
09.06.2025

В Екатеринбурге на этой неделе ожидается 30-градусная жара

УрБК, Екатеринбург, 09.06.2025. В Екатеринбург на этой неделе вернется жаркая погода. Временами температура будет подниматься выше 30 градусов. Об этом сообщает департамент информполитики города со ссылкой на Уральское УГМС.

В понедельник днем ожидается температура плюс 20-30 градусов. Во вторник и среду — до плюс 30-32 градусов. Во второй половине недели прогнозируется 26-27 градусов тепла и ежедневные дожди.

Средняя температура июня в этом году составила плюс 20,1 градуса, что на 4,6 градуса выше нормы. Самый прохладный день — 7 июня (плюс 10,4 градуса), наиболее жаркий — 1 июня (плюс 32,5 градуса).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.05.2025 В Екатеринбурге ожидается 30-градусная жара

УрБК, Екатеринбург, 26.05.2025. В Екатеринбурге на этой неделе ожидается жаркая погода. В течении недели температура ...

19.05.2025 В Екатеринбурге ожидается дождливая погода

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2025. В Екатеринбурге ожидается теплая, но дождливая погода, к выходным осадки прекратятся. ...

21.04.2025 В Екатеринбурге на этой неделе ожидается изменчивая погода

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2025. В Екатеринбурге на этой неделе ожидается крайне изменчивая погода, сообщает департамент ...

31.03.2025 В Екатеринбурге на этой неделе потеплеет до +14-16 градусов

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. На Среднем Урале ожидается потепление. Повышение температуры прогнозируется до середины ...

03.02.2025 Синоптики прогнозируют окончание оттепели в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2025. В ближайшие дни в Екатеринбурге закончится оттепель, однако серьезного похолодания не ...

Популярные новости
14.05.2025Алексей Баженов: Индустрия моды нуждается в децентрализации14.05.2025Вынос киосков04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн16.05.2025Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов стоимостью более 3,4 млн рублей12.05.2025Михаил Хорьков о ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2025 (204)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18