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09.06.2025

Ноутбуки брендов Honor и Huawei за год подешевели на 8-16%

УрБК, Москва, 09.06.2025. Цены на некоторые модели ноутбуков брендов Honor и Huawei в РФ в марте-мае 2025 года снизились на 8-16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на данные «Авито».

В частности, модель Honor MagicBook X 16 подешевела на 16%, до 43 тыс. руб. Цены на MagicBook 14 и MagicBook 15 снизились на 15%. Весной 2025 года они стоили около 38 тыс. и 39 тыс. руб. соответственно. Стоимость Huawei MateBook D16 уменьшилась на 8%, до 46 тыс. руб.

В то же время, у Honor есть модели, которые подорожали. Так, цена MagicBook X16 Plus увеличилась на 12%, до 38 тыс. руб.
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