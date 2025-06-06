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06.06.2025

В магазинах и на маркетплейсах могут появиться «российские полки»

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2025. Член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин сообщил о том, что в Госдуму внесли законопроект о появлении «российских полок» в магазинах и на маркетплейсах. Данная инициатива прорабатывалась с 2023 года, передает РИА Новости.

Новый законопроект обяжет работников торговых сетей выделять пространство в магазинах для определенной группы товаров. Они могут это сделать с помощью отдельных стеллажей или яркой маркировки.

А. Говырин отмечает, что изначально механизм был рассчитан на бытовую химию и косметику из России. Однако в дальнейшем было принято решение расширить список продукции и добавить производителей из Белоруссии и Казахстана.

Сами разработчики проекта добавили, что этот проект необходим для адаптации рынка, его реализация продлится не больше двух лет. После этого данную инициативу могут свернуть.
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