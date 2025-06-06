В магазинах и на маркетплейсах могут появиться «российские полки»

В Госдуму внесен законопроект, регулирующий деятельность маркетплейсов. Документ размещен в системе обеспечения ...24.07.2019 В Госдуму внесли законопроект о продаже крепкого спиртного с 21 года
УрБК, Москва, 24.07.2019. В Госдуму внесли законопроект о повышении возраста для покупки крепкого алкоголя. Инициатива ...13.05.2019 В 2019 году в России список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое
УрБК, Москва, 13.05.2019. В 2019 году в России список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое, сообщает ...14.01.2019 В 2018 году иностранцы приобрели в России товаров по системе tax free на 8 млрд рублей
УрБК, Москва, 14.01.2019. Иностранные туристы, исходя из данных проекта по компенсации суммы НДС от приобретенных в РФ ...22.06.2017 Магазины и рестораны могут лишиться лицензии за отказ выдать клиенту жалобную книгу
УрБК, Москва, 22.06.2017. Магазины и рестораны могут лишиться лицензии за отказ предоставить клиентам жалобную книгу. ...