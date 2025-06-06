УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:54

Минпромторг предложил с марта 2026 года размещать в торговых залах «национальные полки»

УрБК, Москва, 27.08.2025. Министерство промышленности и торговли РФ разработало законопроект, обязывающий розничные сети с 1 марта 2026 года выделять отдельные полки для российских непродовольственных товаров. Документ опубликован для общественного обсуждения, пишет «Прайм».

Согласно инициативе, ритейлеры будут обязаны обеспечить выкладку отечественных товаров на отдельном полочном пространстве в торговом зале. Минимальная доля таких товаров будет рассчитываться от общей длины фасадов стеллажей, обращенных к покупателю, для каждой товарной группы.

Законопроект также предусматривает требования к размещению продукции: товары должны располагаться на высоте от 80 до 160 сантиметров от уровня пола — в наиболее доступной для покупателей зоне.

Новые меры направлены на поддержку российских производителей и повышение видимости их продукции в торговых залах. Законопроект предусматривает переходный период для адаптации ритейлеров к новым требованиям.

Ожидается, что инициатива коснется всех крупных торговых сетей, работающих в формате самообслуживания.
