Первоуральское общественное движение «Город Первых» заняло I место в «Весеннем Кубке Чистоты»

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2025. Команда экоактивистов общественного движения «Город Первых», которое работает при поддержке Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), входящего в Трубную металлургическую компанию (ТМК), заняла первое место в международном турнире по сбору мусора «Весенний Кубок Чистоты», сообщает пресс-служба завода.«Первоуральская команда эковолонтеров расширяет свою географию. Если раньше активисты участвовали в «Чистых Играх» в Первоуральске и Екатеринбурге, то в этом году, помимо родного города, они соревновались в другом регионе. Это демонстрирует их вовлеченность и приверженность экологическим принципам, которые вот уже 7 лет продвигает среди жителей «Город Первых». ПНТЗ всегда искренне болеет за местную команду и гордится их впечатляющими результатами», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.Международный рейтинг составлен по итогам проведения серии экологических соревнований «Чистые Игры» в разных странах. Команда «Морские тигры» приняла участие в игре в городе Златоуст Челябинской области, где очищала от мусора берег городского пруда. Волонтеры обошли более 1 тыс. 700 команд из трех стран, собрав и рассортировав за полтора часа около 680 кг отходов.Отметим, что команда «Морские тигры» участвует в «Чистых Играх» с 2022 года. За это время волонтеры собрали почти 9 т мусора как на территории Первоуральска, так и в других локациях.