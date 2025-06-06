Первоуральское общественное движение «Город Первых» заняло I место в «Весеннем Кубке Чистоты»

УрБК, Екатеринбург, 08.11.24. Волонтеры из Первоуральска при поддержке Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), ...12.07.2024 ПНТЗ стал партнером экологической акции по сбору вторсырья и опасных отходов в Первоуральске
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2024. Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ), входящий в Трубную Металлургическую Компанию ...17.06.2024 Первоуральское общественное движение «Город Первых» получило III место в «Евразийском Кубке Чистоты»
УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. Активисты первоуральского общественного движения «Город Первых» завоевали III место в ...02.05.2023 ПНТЗ выступил партнером «Чистых игр» в Первоуральске
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Первоуральске состоялись десятые всероссийские командные соревнования по сбору и ...18.10.2022 Эковолонтеры ПНТЗ взяли серебро на «Осеннем кубке чистоты России»
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. Представители Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Трубную ...