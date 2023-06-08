Первоуральское общественное движение «Город Первых» получило III место в «Евразийском Кубке Чистоты»

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Общественное движение «Город Первых», которое работает по инициативе и при поддержке ...02.05.2023 ПНТЗ выступил партнером «Чистых игр» в Первоуральске
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. В Первоуральске состоялись десятые всероссийские командные соревнования по сбору и ...18.10.2022 Эковолонтеры ПНТЗ взяли серебро на «Осеннем кубке чистоты России»
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2022. Представители Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Трубную ...26.05.2021 При поддержке ПНТЗ экоактивисты Первоуральска собрали более 1 тонны отходов на переработку
УрБК, Екатеринбург, 26.05.2021. Активисты общественного движения «Город первых» при поддержке Первоуральского ...11.05.2021 В Первоуральске при поддержке ПНТЗ состоялся экологический квест «Чистые игры»
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2021. В Первоуральске при поддержке Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) состоялся ...