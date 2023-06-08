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Первоуральское общественное движение «Город Первых» получило III место в «Евразийском Кубке Чистоты»

УрБК, Екатеринбург, 17.06.2024. Активисты первоуральского общественного движения «Город Первых» завоевали III место в международном турнире по сбору и сортировке мусора «Евразийский Кубок Чистоты — 2024». Об этом сообщает пресс-служба Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию), который взял шефство над общественным движением.

Первоуральское общественное движение «Город Первых» получило III место в «Евразийском Кубке Чистоты»
Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПНТЗ

«Евразийский Кубок Чистоты» проходит с 2023 года. В прошлом году команда «Города Первых» вошла в топ-10. В 2024 году в турнире приняли участие 4 тыс. команд из 10 стран. Кроме того, в этом году в команду вошел сотрудник ПНТЗ. За 1,5 часа первоуральская команда собрала и отсортировала 685,5 кг отходов на берегу Исети в Екатеринбурге, получив в результате II место среди команд из России и III место в международном первенстве.

«При поддержке ПНТЗ движение «Город Первых» на протяжении шести лет прививает горожанам принципы экологичного поведения. В Первоуральске активисты провели уже двенадцать экоакций «Чистые Игры», в рамках которых собрали около 55 т. отходов», — отметил управляющий директор ПНТЗ Владимир Топоров.
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