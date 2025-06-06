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06.06.2025

Число открытых в РФ вакансий за январь-апрель снизилось на 15%

УрБК, Москва, 06.06.2025. Число открытых в России вакансий за январь-апрель снизилось на 15% год к году, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование сервиса hh.ru.

Отмечается, что наиболее заметно сократилось число вакансий в следующих отраслях: «управление персоналом, тренинги» (-35%), «автомобильный бизнес» (-25%), «сельское хозяйство» (-23%), «транспорт, логистика, перевозки» (-20%), «стратегия, инвестиции, консалтинг» (-20%) и «закупки» (-20%).

Аналитики портала SuperJob также отмечают снижение активности работодателей. По их данным, число открытых вакансий в стране за год сократилось на 11%.

Управляющий директор «Авито работы» Дмитрий Пучков рассказал, что в текущей ситуации работодатели больше сконцентрированы не на найме новых сотрудников, а на замещении ушедших работников на фоне текучки кадров.

Ранее аналитики компании HR-tech-компании «Хантфлоу» рассказали, что спрос на кадры в России упал до трехлетнего минимума.
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