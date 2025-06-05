«МегаФон» запустил сеть четвертого поколения в районе Мантурова камня

УрБК, Екатеринбург, 22.05.2025. «МегаФон» улучшил связь в районе Мариинской плотины в Свердловской области. Новая ...28.05.2015 Спрос на скоростной интернет от «МегаФона» в Свердловской области вырос в 3 раза
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2015. Спустя год после запуска сети 4G+ компанией «МегаФон» в небольших населенных пунктах ...22.07.2014 ОАО «МегаФон» запустило сеть 4G+ в 14 населенных пунктах Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 22.07.2014. ОАО «МегаФон» стало предоставлять услуги сверхскоростной мобильной связи 4G+ еще в 14 ...04.06.2013 «МегаФон» начинает разворачивать сеть 4G в Екатеринбурге
ОАО «МегаФон» первым из операторов связи запустил в Екатеринбурге базовые станции стандарта связи четвертого поколения ...04.06.2013 ОАО «МегаФон» первым начинает разворачивать сеть 4G в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 04.06.2013. ОАО «МегаФон» первым из операторов связи запустил в Екатеринбурге базовые станции ...