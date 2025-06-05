Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. «МегаФон» запустил сеть четвертого поколения в районе Мантурова камня. Доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи получили жители четырех поселений и путешественники, которые приезжают отдохнуть на базу отдыха у Мантурова камня на берегу реки Реж, сообщает пресс-служба компании.Работы по обеспечению связью затронули деревни Киселева, Куваева и Сенная, а также село Липино. Теперь в этих населенных пунктах скорость передачи данных в смартфонах абонентов составляет до 30 Мбит/с.«Выезд на природу подальше от шумного города — один из лучших вариантов отдыха в жаркие выходные. В нашем регионе есть много красивых мест, природных памятников, которые пользуются популярностью у туристов, и в летний период количество желающих посетить живописные локации закономерно увеличивается. Чтобы свердловчане продолжали открывать для себя новые точки на карте и сохраняли при этом необходимый уровень «мобильного» комфорта, мы продолжаем развивать нашу сеть. В преддверии туристического сезона мы уже улучшили связь в районе Мариинской плотины, теперь стабильный 4G-сигнал обеспечен для тех, кто приедет отдохнуть на Мантуров камень», — рассказал директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.Отметим, что Мантуров камень является природным памятником областного значения, именно здесь открываются прекрасные виды на реку Реж. Число туристов, которые хотят полюбоваться красивыми природными пейзажами и отдохнуть в новых местах, ежегодно растет примерно на 10%. Сюда приезжают не только свердловчане, но и гости из соседних регионов — Челябинской, Курганской, Тюменской областей и Пермского края.