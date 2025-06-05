Официальный курс доллара США снизился до 78,50 руб., евро — до 89,31 руб.

УрБК, Москва, 04.05.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июня 2025 года. Курс доллара ...30.04.2025 Официальный курс доллара США снизился до 81,56 руб., евро — до 93,17 руб.
УрБК, Москва, 30.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 апреля 2025 года. Курс ...18.03.2025 Официальный курс доллара США снизился до 84,31 руб., евро — до 90,84 руб.
УрБК, Москва, 18.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 марта 2025 года. Курс доллара ...12.03.2025 Официальный курс доллара США снизился до 86,57 руб., евро — до 93,66 руб.
УрБК, Москва, 12.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 марта 2025 года. Курс доллара ...20.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 90,43 руб., евро — до 95,67 руб.
УрБК, Москва, 20.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2025 года. Курс ...