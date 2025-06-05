Официальный курс доллара США снизился до 78,50 руб., евро — до 89,31 руб.

УрБК, Москва, 05.05.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 5 июня 2025 года. Курс доллара США снизился на 35 коп., до 78,50 руб., евро — на 62 коп., до 89,31 руб.