УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
04.06.2025

Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ снизилась до 3%

УрБК, Москва, 04.06.2025. Доля фальсифицированной молочной продукции на российском рынке сейчас составляет 3%. Отмечается, что годом ранее показатель был значительно выше — 13,09%, а в 2023 году — 12,04%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника руководителя Россельхознадзора Николая Власова.

Он также пояснил, что наиболее серьезной проблемой на рынке является отсутствие информации о конечных собственниках при регистрации компаний-производителей.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.04.2019 В 2018 году четверть проверенной Россельхознадзором отечественной молочной продукции оказалась фальсификатом

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2019. Примерно четверть проверенной молочной продукции, произведенной в России в 2018 году, ...

09.11.2018 Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет 8-12%

Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет от 8% до 12%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ...

09.11.2018 Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет 8-12%

УрБК, Москва, 09.11.2018. Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет от 8% до 12%, сообщает ...

04.04.2017 В России в 2016 году изъято из продажи 100 тонн фальсифицированной молочной продукции

УрБК, Москва, 04.04.2017. В России в 2016 году снято с реализации более 100 т фальсифицированной молочной продукции, ...

29.02.2016 Доля фальсификата среди молочной продукции достигла 50%

Доля фальсификата в некоторых сегментах молочной продукции в 2015 году достигла 50%, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ...

Популярные новости
14.05.2025Алексей Баженов: Индустрия моды нуждается в децентрализации14.05.2025Вынос киосков04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн16.05.2025Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов стоимостью более 3,4 млн рублей12.05.2025Михаил Хорьков о ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2025 (204)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18