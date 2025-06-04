Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ снизилась до 3%

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В 2018 году четверть проверенной Россельхознадзором отечественной молочной продукции оказалась фальсификатом

УрБК, Екатеринбург, 11.04.2019. Примерно четверть проверенной молочной продукции, произведенной в России в 2018 году, ...

Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет 8-12%

Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет от 8% до 12%, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ...

Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет 8-12%

УрБК, Москва, 09.11.2018. Доля фальсифицированной молочной продукции на рынке РФ составляет от 8% до 12%, сообщает ...

В России в 2016 году изъято из продажи 100 тонн фальсифицированной молочной продукции

УрБК, Москва, 04.04.2017. В России в 2016 году снято с реализации более 100 т фальсифицированной молочной продукции, ...

Доля фальсификата среди молочной продукции достигла 50%

Доля фальсификата в некоторых сегментах молочной продукции в 2015 году достигла 50%, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ...