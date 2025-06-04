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2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
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04.06.2025

Аналитики предложили ЦБ повысить таргет по инфляции с 4 до 7%

УрБК, Москва, 04.06.2025. Банку России необходимо повысить таргет по инфляции на 3 процентных пункта. Такое мнение в интервью «Ведомостям» высказал замгендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Дмитрий Белоусов.

«За прошлый год мировая инфляция составила около 6%. В развитых странах это порядка 2,5-3,5%, в развивающихся — около 8%, если считать балансовым методом. Поэтому текущий таргет потерял свою актуальность», — заявил Д. Белоусов.

По его мнению, повышение таргета позволит уже сейчас начать процесс смягчения процентной политики.

Напомним, что ранее опрошенные ЦБ аналитики понизили прогноз по инфляции на 2026 год до 4,6%. На текущий год прогноз сохранился на уровне 7,1%. В 2027 году инфляция ожидается вблизи цели в 4%.

По последним данным, годовая инфляция в России составляет 9,78%. За последнюю неделю цены на продовольственные товары в стране выросли на 0,06%, на непродовольственные снизились на 0,05%. Услуги подорожали на 0,16%.
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