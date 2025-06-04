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04.06.2025

В Екатеринбурге приставы приостановили работу кафе «София» из-за нарушения миграционного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. Судебные приставы на 14 дней приостановили работу кафе «София» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

В ходе рейда выяснилось, что владелец заведения нанял на должность повара уроженца Таджикистана без трудового патента.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении миграционного законодательства, предусмотренного статьей 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства». Было вынесено решение о временной приостановке работы точки общественного питания.
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