В Екатеринбурге приставы приостановили работу кафе «София» из-за нарушения миграционного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. Судебные приставы на 14 дней приостановили работу кафе «София» в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.



В ходе рейда выяснилось, что владелец заведения нанял на должность повара уроженца Таджикистана без трудового патента.



Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в нарушении миграционного законодательства, предусмотренного статьей 18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранного гражданина или лица без гражданства». Было вынесено решение о временной приостановке работы точки общественного питания.