В Екатеринбурге приставы приостановили работу кафе «София» из-за нарушения миграционного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2025. Судебные приставы на 90 дней приостановили работу стоматологического кабинета в ...24.02.2025 Работу кафе «Ташкент» в Екатеринбурге приостановили на 85 дней из-за антисанитарии
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. Судебные приставы приостановили работу кафе «Ташкент» в Екатеринбурге на 85 дней из-за ...23.04.2015 В торговом центре «Пекин» в Екатеринбурге выявлены нарушения миграционного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2015. В кафе, находящемся в зоне «фудкорта» торгового центра «Пекин», выявлены нарушения ...25.10.2013 Коммерческий директор ООО «Академплюс» оштрафован за нарушения миграционного законодательства
УрБК, Екатеринбург, 25.10.2013. Коммерческий директор ООО «Академплюс» оштрафован на 75 тыс. руб. за нарушения в сфере ...30.09.2013 В Красноуфимске полиция задержала 13 нелегальных мигрантов
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2013. Сотрудники полиции в ходе проведения второго этапа операции «Нелегал» в Красноуфимске ...