В Свердловской области приставы приостановили работу стоматологического кабинета из-за нарушения СанПиН

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2025. Судебные приставы на 90 дней приостановили работу стоматологического кабинета в Пышминской центральной районной больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.



Суд признал организацию виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, предусмотренных частью 1 статьи 6.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Было вынесено решение о временной приостановке работы кабинета.

Приставы выполнили судебное решение и предупредили организацию о возможной административной ответственности в случае возобновления деятельности.