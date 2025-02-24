В Свердловской области приставы приостановили работу стоматологического кабинета из-за нарушения СанПиН

УрБК, Екатеринбург, 24.02.2025. Судебные приставы приостановили работу кафе «Ташкент» в Екатеринбурге на 85 дней из-за ...28.03.2023 В Екатеринбурге судебные приставы на два месяца закрыли кофейню на улице Челюскинцев, 60
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. В Екатеринбурге судебные приставы приостановили работу кофейни, расположенной в ...06.12.2022 В Сухом Логе приставы приостановили работу кафе «Ямагучи» на 90 дней из-за санитарных нарушений
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2022. Судебные приставы по решению суда на 90 суток приостановили работу кафе «Ямагучи» в ...10.04.2020 В Свердловской области судебные приставы приостановили деятельность микрокредитной организации «Деметра» из-за нарушения карантина
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2020. Судебные приставы Нижнесергинского районного отдела УФССП России по Свердловской ...01.09.2016 В ТЦ «Гранат» судебные приставы приостановили работу павильона «Овощи-фрукты»
УрБК, Екатеринбург, 01.09.2016. Судебные приставы Ленинского районного отдела УФССП России по Свердловской области ...