В России с 4 июня стартует пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам

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В России будет запущен пилотный проект по борьбе с кибермошенниками

В России с 4 июня будет запущен пилотный проект по борьбе с кибермошенниками. Его цель состоит в налаживании обмена ...

В России будет запущен пилотный проект по борьбе с кибермошенниками

УрБК, Москва, 30.05.2025. В России с 4 июня будет запущен пилотный проект по борьбе с кибермошенниками. Его цель ...

В Белоруссии заблокировали Tor

В Белоруссии заблокировали доступ к анонимной сети Tor. Об этом сообщает агентство БЕЛТА. Как заявили в Минсвязи ...

Прокуратура ограничила доступ к сайтам с рекламой «МММ-2011» и «МММ-2012»

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2013. В ходе реализации надзорных полномочий прокуроры в Уральском федеральном округе ...

Генеральная прокуратура обязала ОАО «Ростелеком» ограничить доступ к сайтам с азартными играми на Урале

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2011. В Салехарде выявлены 8 интернет-сайтов, на которых проводились азартные игры с системой ...