УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
04.06.2025

В России с 4 июня стартует пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам

УрБК, Москва, 04.06.2025. В России с 4 июня стартует пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам и приложениям. Соответствующее распоряжение уже подписано, сообщает пресс-служба правительства РФ.

Целью проекта является создание эффективного механизма блокировки фальшивых сайтов и приложений, а также отработка взаимодействия госструктур и негосударственных организаций по выявлению и блокировке мошенников.

Участниками проекта станут Минцифры, МВД, ФСБ и другие структуры, а также АНО «Координационный центр национального домена сети Интернет» и научно-исследовательский институт «Интеграл».

Завершить проект планируется до марта следующего года. Как отметили в правительстве, его реализация должна дать новые возможности по защите граждан от мошенников.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
30.05.2025 В России будет запущен пилотный проект по борьбе с кибермошенниками

В России с 4 июня будет запущен пилотный проект по борьбе с кибермошенниками. Его цель состоит в налаживании обмена ...

30.05.2025 В России будет запущен пилотный проект по борьбе с кибермошенниками

УрБК, Москва, 30.05.2025. В России с 4 июня будет запущен пилотный проект по борьбе с кибермошенниками. Его цель ...

07.12.2016 В Белоруссии заблокировали Tor

В Белоруссии заблокировали доступ к анонимной сети Tor. Об этом сообщает агентство БЕЛТА. Как заявили в Минсвязи ...

01.03.2013 Прокуратура ограничила доступ к сайтам с рекламой «МММ-2011» и «МММ-2012»

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2013. В ходе реализации надзорных полномочий прокуроры в Уральском федеральном округе ...

09.12.2011 Генеральная прокуратура обязала ОАО «Ростелеком» ограничить доступ к сайтам с азартными играми на Урале

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2011. В Салехарде выявлены 8 интернет-сайтов, на которых проводились азартные игры с системой ...

Популярные новости
14.05.2025Алексей Баженов: Индустрия моды нуждается в децентрализации14.05.2025Вынос киосков04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн16.05.2025Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов стоимостью более 3,4 млн рублей12.05.2025Михаил Хорьков о ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2025 (204)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18