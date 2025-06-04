В России с 4 июня стартует пилотный проект по ограничению доступа к фишинговым сайтам

В России с 4 июня будет запущен пилотный проект по борьбе с кибермошенниками. Его цель состоит в налаживании обмена ...30.05.2025 В России будет запущен пилотный проект по борьбе с кибермошенниками
УрБК, Москва, 30.05.2025. В России с 4 июня будет запущен пилотный проект по борьбе с кибермошенниками. Его цель ...07.12.2016 В Белоруссии заблокировали Tor
В Белоруссии заблокировали доступ к анонимной сети Tor. Об этом сообщает агентство БЕЛТА. Как заявили в Минсвязи ...01.03.2013 Прокуратура ограничила доступ к сайтам с рекламой «МММ-2011» и «МММ-2012»
УрБК, Екатеринбург, 01.03.2013. В ходе реализации надзорных полномочий прокуроры в Уральском федеральном округе ...09.12.2011 Генеральная прокуратура обязала ОАО «Ростелеком» ограничить доступ к сайтам с азартными играми на Урале
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2011. В Салехарде выявлены 8 интернет-сайтов, на которых проводились азартные игры с системой ...