Официальный курс доллара США снизился до 78,85 руб., евро — до 89,93 руб.

УрБК, Москва, 04.05.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 июня 2025 года. Курс доллара США снизился на 27 коп., до 78,85 руб., евро — на 45 коп., до 89,93 руб.