Официальный курс доллара США снизился до 78,85 руб., евро — до 89,93 руб.

УрБК, Москва, 30.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 апреля 2025 года. Курс ...03.04.2025 Официальный курс доллара США снизился до 84,55 руб., евро — до 91,20 руб.
УрБК, Москва, 03.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 3 апреля 2025 года. Курс доллара ...02.04.2025 Официальный курс доллара США снизился до 84,87 руб., евро — до 91,96 руб.
УрБК, Москва, 02.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 2 апреля 2025 года. Курс доллара ...11.03.2025 Официальный курс доллара США снизился до 88,39 руб., евро — до 95,44 руб.
УрБК, Москва, 11.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 марта 2025 года. Курс доллара ...20.02.2025 Официальный курс доллара США снизился до 90,43 руб., евро — до 95,67 руб.
УрБК, Москва, 20.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2025 года. Курс ...