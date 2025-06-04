В Екатеринбурге задержали курьеров, которые похитили у пенсионерки 300 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2023. В Екатеринбурге неизвестные похитили у пенсионерки 3,4 млн руб. Женщину обманули сразу ...14.03.2023 В Екатеринбурге пенсионерка перевела аферистам 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге в отдел полиции № 7 обратилась 88-летняя жительница с заявлением о том, ...03.09.2021 Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Екатеринбурга 2,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2021. В полицию Екатеринбурга обратилась 61-летняя местная жительница, ставшая жертвой ...06.07.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела телефонным мошенникам более 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2021. В Екатеринбурге 73-летняя женщина стала жертвой телефонных мошенников, выманивших у нее ...20.04.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела на счета мошенников более 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у пенсионерки 5,3 млн руб. Об этом ...