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04.06.2025

В Екатеринбурге задержали курьеров, которые похитили у пенсионерки 300 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. В Екатеринбурге задержали двух курьеров, которые забирали деньги у пенсионеров и переводили их на счета телефонных мошенников, сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Отмечается, что в результате действия двух мужчин пострадала 78-летняя пенсионерка.

По словам пострадавшей, сначала ей пришло ложное сообщение от имени бывшего руководителя профсоюза предприятия, где она ранее работала. Потом женщине позвонили преступники, притворившись сотрудниками службы безопасности и банка, и сказали, что кто-то выводит деньги с ее счета за границу. Они велели пенсионерке снять все деньги и отдать незнакомцам для проверки. Она послушалась, сняла со своего вклада 300 тыс. руб., упаковала их и передала неизвестному человеку около своего дома.
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