В Екатеринбурге задержали курьеров, которые похитили у пенсионера 2,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.06.2025. В Екатеринбурге задержали двух курьеров, которые забирали деньги у пенсионеров и ...04.04.2023 В Екатеринбурге аферисты под видом банковских работников похитили у пенсионера более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2023. В отдел полиции № 1 Кировского района обратился пожилой местный житель 1940 года ...16.03.2023 В Екатеринбурге телефонные мошенники под видом сотрудников портала «Госуслуг» и ЦБ РФ похитили у пенсионера более 1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Пенсионер из Екатеринбурга обратился в полицию с заявлением о том, что неизвестные ...24.11.2020 Лжебанкиры похитили у жительницы Екатеринбурга более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.11.2020. Телефонные мошенники похитили у 44-летней жительницы Екатеринбурга свыше 4 млн руб. ...12.10.2020 В Екатеринбурге лжебанкиры похитили у пенсионера более 800 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2020. Телефонные мошенники похитили у жителя Екатеринбурга свыше 800 тыс. руб. Злоумышленники ...