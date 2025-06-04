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В Екатеринбурге задержали курьеров, которые похитили у пенсионера 2,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. В Екатеринбурге задержали двух курьеров, которые похитили у пенсионера 1948 г. р. почти 2,3 млн руб., сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Заявитель рассказал, что ему позвонили неизвестные, которые представились работниками Ростелекома, и сообщили о том, что злоумышленники пытаются похитить его банковские сбережения. Они убедили пенсионера в необходимости «задекларировать» все имеющиеся накопления для предотвращения их перевода на территорию недружественных государств.

Действуя по инструкции звонивших, пенсионер обналичил в банке все накопления и передал курьерам якобы «для инкассации». Общая сумма ущерба составила 2 млн 270 тыс. руб.

При задержании «курьеры» не стали отрицать свою причастность к хищению денег и сообщили, что устроились на работу через интернет. В их задачу входило забирать и пересылать деньги на указанные нанимателями счета.
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