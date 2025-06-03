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03.06.2025

Почти половина россиян назвали оптимальной зарплату в 110-150 тыс. рублей

УрБК, Москва, 03.06.2025. 44% россиян полагают, что оптимальная зарплата должна составлять от 110 до 150 тыс. руб. в месяц. Об этом свидетельствуют результаты исследования Anderida Financial Group, пишет «Газета.Ru».

Четверть (25%) респондентов считают оптимальной зарплату в диапазоне в 150-200 тыс. руб., 14% — 90-110 тыс. руб., 11% — 200-250 тыс. руб. и 6% — более 250 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что по состоянию на март 2025 года средняя зарплата на Среднем Урале (по полному кругу организаций) составила 85 тыс. 190 руб. в месяц. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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