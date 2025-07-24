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Средняя ежемесячная зарплата в России приблизилась к 100 тыс. рублям

УрБК, Москва, 01.08.2025. Средняя ежемесячная зарплата в России приблизилась к 100 тыс. руб. — в апреле ее уровень составил 99 тыс. 400 руб. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.

Наибольшая зарплата на Чукотке — 193 тыс. 800 руб., в Москве — 178 тыс. 200 руб., в Магаданской области — 155 тыс. 100 руб. и Сахалинской области — 148 тыс. 500 руб.

Самые низкие зарплаты в Дагестане — 45 тыс. 400 руб., в Чечне — 43 тыс. 100 руб. и Ингушетии — 39 тыс. 600 руб.

При этом следует учитывать, что средняя зарплата считается Росстатом с учетом НДФЛ. Реально на руки граждане получают на 13-20% меньше.

Что касается Свердловской области, средняя зарплата по полному кругу организаций в мае составила 89 тыс. 796 руб. в месяц. Это на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В апреле ведомство подсчитало, что число россиян с зарплатой от 1 млн руб. на апрель текущего года достигло 45 тыс. 428 человек. Это почти вдвое больше, чем двумя годами ранее.
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