Средняя ежемесячная зарплата в России приблизилась к 100 тыс. рублям

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Средняя зарплата в Свердловской области приблизилась к 90 тыс. рублей

Средняя зарплата на Среднем Урале (по полному кругу организаций) в мае составила 89 тыс. 796 руб. в месяц. Это на 17,6% ...

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УрБК, Екатеринбург, 24.07.2025. Средняя зарплата на Среднем Урале (по полному кругу организаций) в мае составила 89 ...

Средняя зарплата в Свердловской области январе-апреле составила 84,6 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. Средняя зарплата в Свердловской области в январе-апреле составила 84 тыс. 630 руб. По ...

Средняя зарплата россиян в III квартале составила 83,9 тыс. рублей

УрБК, Москва, 28.11.2024. Средняя номинальная зарплата россиян в III квартале 2024 года составила 83 891 руб. Это на 3% ...