Промпроизводство в Свердловской области в январе-апреле выросло на 4,1%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-марте выросло на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом ...24.04.2025 Промпроизводство в Свердловской области в январе-марте выросло на 4,9%
УрБК, Екатеринбург, 24.04.2025. Промышленное производство в Свердловской области в январе-марте выросло на 4,9% по ...28.03.2025 Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 5,5%
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2025. Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 5,5% по ...03.03.2025 Промпроизводство на Среднем Урале в январе выросло на 8,9%
Промышленное производство в Свердловской области в январе выросло на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...03.03.2025 Промпроизводство в Свердловской области в январе выросло на 8,9%
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2025. Промышленное производство в Свердловской области в январе выросло на 8,9% по сравнению ...