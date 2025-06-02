Промпроизводство в Свердловской области в январе-апреле выросло на 4,1%

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. Промышленное производство в Свердловской области в январе-апреле выросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат. В сегменте «обрабатывающие производства» показатель увеличился на 6,8%, «добыча полезных ископаемых» снизился на 3,1%. В сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство сократилось на 5,2%.

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