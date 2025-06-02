УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
02.06.2025

Промпроизводство в Свердловской области в январе-апреле выросло на 4,1%

УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. Промышленное производство в Свердловской области в январе-апреле выросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сегменте «обрабатывающие производства» показатель увеличился на 6,8%, «добыча полезных ископаемых» снизился на 3,1%.

В сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство сократилось на 5,2%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
24.04.2025 Промпроизводство в Свердловской области в январе-марте выросло на 4,9%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-марте выросло на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом ...

24.04.2025 Промпроизводство в Свердловской области в январе-марте выросло на 4,9%

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2025. Промышленное производство в Свердловской области в январе-марте выросло на 4,9% по ...

28.03.2025 Промпроизводство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 5,5%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2025. Промышленное производство в Свердловской области в январе-феврале выросло на 5,5% по ...

03.03.2025 Промпроизводство на Среднем Урале в январе выросло на 8,9%

Промышленное производство в Свердловской области в январе выросло на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого ...

03.03.2025 Промпроизводство в Свердловской области в январе выросло на 8,9%

УрБК, Екатеринбург, 03.03.2025. Промышленное производство в Свердловской области в январе выросло на 8,9% по сравнению ...

Популярные новости
14.05.2025Алексей Баженов: Индустрия моды нуждается в децентрализации14.05.2025Вынос киосков04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн16.05.2025Прокуратура Екатеринбурга направила в суд уголовное дело о хищении нефтепродуктов стоимостью более 3,4 млн рублей12.05.2025Михаил Хорьков о ситуации на вторичном рынке жилья Екатеринбурга
Архив новостей
Июнь 2025 (204)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18