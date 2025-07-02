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Промпроизводство в Свердловской области в январе-июне выросло на 2,5%

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2025. Промышленное производство в Свердловской области в январе-июне 2025 года выросло на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сегменте «обрабатывающие производства» показатель увеличился на 4,6%, «добыча полезных ископаемых» снизился на 4,7%.

В сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство сократилось на 2,8%, «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность от ликвидации загрязнений» — на 24,9%.
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