Промпроизводство в Свердловской области в январе-июне выросло на 2,5%

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. Промышленное производство в Свердловской области в январе-мае выросло на 2% по ...25.07.2024 Промпроизводство в Свердловской области в январе-июне выросло на 3,5%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-июне 2024 года выросло на 3,5% по сравнению с аналогичным ...27.07.2023 Промпроизводство в Свердловской области в январе-июне выросло на 11,3%
УрБК, Екатеринбург, 27.07.2023. Промышленное производство в Свердловской области в январе-июне 2023 года выросло на ...28.07.2022 Промпроизводство в Свердловской области в январе-июне снизилось на 1,4%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-июне 2022 года снизилось на 1,4% по сравнению с аналогичным ...28.07.2022 Промпроизводство в Свердловской области в январе-июне снизилось на 1,4%
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2022. Промышленное производство в Свердловской области в январе-июне 2022 года снизилось на ...