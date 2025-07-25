УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 16:46

Промпроизводство в Свердловской области в январе-июле выросло на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2025. Промышленное производство в Свердловской области в январе-июле 2025 года выросло на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.

В сегменте «обрабатывающие производства» показатель увеличился на 1,8%, «добыча полезных ископаемых» снизился на 3,5%.

В сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство сократилось на 1,6%, «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность от ликвидации загрязнений» — на 24,8%.
