Промпроизводство в Свердловской области в январе-июле выросло на 0,3%

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2025. Промышленное производство в Свердловской области в январе-июле 2025 года выросло на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат. В сегменте «обрабатывающие производства» показатель увеличился на 1,8%, «добыча полезных ископаемых» снизился на 3,5%. В сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство сократилось на 1,6%, «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность от ликвидации загрязнений» — на 24,8%.

Материалы по теме

Промпроизводство в Свердловской области в январе-июне выросло на 2,5%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-июне 2025 года выросло на 2,5% по сравнению с аналогичным ...

Промпроизводство в Свердловской области в январе-июне выросло на 2,5%

УрБК, Екатеринбург, 25.07.2025. Промышленное производство в Свердловской области в январе-июне 2025 года выросло на ...

Промпроизводство в Свердловской области в январе-мае выросло на 2%

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. Промышленное производство в Свердловской области в январе-мае выросло на 2% по ...

Промпроизводство в Свердловской области в январе-июле выросло на 12,3%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-июле 2023 года выросло на 12,3% по сравнению с аналогичным ...

Промпроизводство в Свердловской области в январе-июле снизилось на 3,6%

Промышленное производство в Свердловской области в январе-июле 2022 года снизилось на 3,6% по сравнению с аналогичным ...