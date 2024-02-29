Промпроизводство в Свердловской области в январе-мае выросло на 2%

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2025. Промышленное производство в Свердловской области в январе-мае выросло на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат. В сегменте «обрабатывающие производства» показатель увеличился на 4,3%, «добыча полезных ископаемых» снизился на 3,6%. В сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» производство сократилось на 4,4%, «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность от ликвидации загрязнений» — на 25,4%.

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