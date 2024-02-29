Промпроизводство в Свердловской области в январе-мае выросло на 2%

Промышленное производство в Свердловской области в январе 2024 года выросло на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом ...28.12.2022 Промпроизводство в Свердловской области в январе-ноябре сократилось на 1,5%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-ноябре 2022 года сократилось на 1,5% по сравнению с ...24.11.2022 Промпроизводство в Свердловской области в январе-октябре сократилось на 1,9%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-октябре 2022 года сократилось на 1,9% по сравнению с ...29.09.2022 Промпроизводство в Свердловской области в январе-августе сократилось на 2,1%
Промышленное производство в Свердловской области в январе-августе 2022 года сократилось на 2,1% по сравнению с ...29.09.2022 Промпроизводство в Свердловской области в январе-августе сократилось на 2,1%
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2022. Промышленное производство в Свердловской области в январе-августе 2022 года сократилось ...