Июньские изменения

В июне этого года в России вступают в силу изменения в законодательстве, затрагивающие различные сферы жизни граждан и предпринимательскую деятельность. УрБК представляет краткий обзор некоторых из этих законодательных инициатив.С 1 июня вступит в силу запрет на информирование граждан с помощью иностранных мессенджеров. Он относится к государственным структурам, банкам, операторам связи, маркетплейсам и ряду других субъектов. Также операторы теперь станут передавать СМС с кодом подтверждения только после завершения звонка, а заявление о снятии самозапрета на кредиты теперь можно будет подать только с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.С 3 июня будет упрощена процедура включения субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в единый реестр субъектов МСП и в реестр таких субъектов-получателей поддержки. Также МСП в моногородах и особых экономических зонах смогут получить новые меры поддержки, включая льготные кредиты.С 19 июня обновится модель организации органов местного самоуправления, будут уточнены их компетенции и полномочия. Также регионы получат возможность решить, стоит ли им переходить на одноуровневую систему или сохранить двухуровневую — с сельскими и городскими поселениями.С 27 июня незаконная предпринимательская деятельность станет длящимся правонарушением, так как нарушением будет считаться не только неуведомление о начале предпринимательской деятельности, но и сама эта деятельность. Также до одного года увеличен срок давности привлечения к ответственности за данное правонарушение.Также с 27 числа должностные лица смогут запрашивать информацию о ценных бумагах и кредитных историях граждан, проходящих проверку, в целях борьбы с коррупцией. Перечень должностных лиц будет установлен президентом.В конце июня вступит в силу закон о технологической политике, определяющий ее цели, задачи и инструменты. Его цель — обеспечение технологического суверенитета России, а также конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной продукции и эффективности ее создания. Формировать технологическую политику будут президент России, Федеральное собрание РФ, правительство, Банк России, РАН, исполнительные органы субъектов.