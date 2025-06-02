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02.06.2025

Июньские изменения

Июньские изменения В июне этого года в России вступают в силу изменения в законодательстве, затрагивающие различные сферы жизни граждан и предпринимательскую деятельность. УрБК представляет краткий обзор некоторых из этих законодательных инициатив.

Борьба с кибермошенниками

С 1 июня вступит в силу запрет на информирование граждан с помощью иностранных мессенджеров. Он относится к государственным структурам, банкам, операторам связи, маркетплейсам и ряду других субъектов. Также операторы теперь станут передавать СМС с кодом подтверждения только после завершения звонка, а заявление о снятии самозапрета на кредиты теперь можно будет подать только с применением усиленной квалифицированной электронной подписи.

Поддержка предпринимателей

С 3 июня будет упрощена процедура включения субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в единый реестр субъектов МСП и в реестр таких субъектов-получателей поддержки. Также МСП в моногородах и особых экономических зонах смогут получить новые меры поддержки, включая льготные кредиты.

Реформа местного самоуправления

С 19 июня обновится модель организации органов местного самоуправления, будут уточнены их компетенции и полномочия. Также регионы получат возможность решить, стоит ли им переходить на одноуровневую систему или сохранить двухуровневую — с сельскими и городскими поселениями.

Борьба с незаконным бизнесом

С 27 июня незаконная предпринимательская деятельность станет длящимся правонарушением, так как нарушением будет считаться не только неуведомление о начале предпринимательской деятельности, но и сама эта деятельность. Также до одного года увеличен срок давности привлечения к ответственности за данное правонарушение.

Противодействие коррупции

Также с 27 числа должностные лица смогут запрашивать информацию о ценных бумагах и кредитных историях граждан, проходящих проверку, в целях борьбы с коррупцией. Перечень должностных лиц будет установлен президентом.

Технологический суверенитет

В конце июня вступит в силу закон о технологической политике, определяющий ее цели, задачи и инструменты. Его цель — обеспечение технологического суверенитета России, а также конкурентоспособности отечественной высокотехнологичной продукции и эффективности ее создания. Формировать технологическую политику будут президент России, Федеральное собрание РФ, правительство, Банк России, РАН, исполнительные органы субъектов.
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