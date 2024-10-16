Мартовские изменения

В марте 2025 года в России вступят в силу изменения в законах и правилах, затрагивающие различные сферы жизни граждан и предпринимательскую деятельность. УрБК представляет краткий обзор некоторых из этих законодательных инициатив.С 1 марта жители России смогут оформить самозапрет на получение кредитов, причем как вообще всех, так и в зависимости от условий. Цель данной процедуры — защита от мошенников. Оформить самозапрет или же отменить его россияне смогут через портал «Госуслуги», а с сентября текущего года такая возможность появится в МФЦ. Установить или снять запрет можно в любой момент.В договор о комплексном развитии территории (КРТ) будут включены перечни объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур. Дополнительно будет указан расчетный показатель минимального необходимого уровня обеспеченности конкретной территории этими объектами.При рекламе кредитов и займов рекламодатель будет обязан указывать все условия, влияющие на полную стоимость кредита, или же размещать ссылку на сайт с соответствующей информацией. Помимо этого, обязательным станет размещение предупреждения «Оценивайте свои финансовые возможности и риски». Все вышеуказанные упоминания должны быть выполнены в формате, обеспечивающем хорошую читаемость. Закон призван помочь гражданам получать полную информацию об услуге и сократить число импульсивно взятых кредитов.Теперь индивидуальное жилье можно будет строить по договору подряда с использованием счетов эскроу. Средства заказчика размещаются на этих счетах до завершения строительства. Также при возведении дома с применением данного механизма допускается использование материнского капитала.С нового месяца вводится новое направление государственной поддержки сельхозпроизводителей, направленное на развитие инфраструктуры рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Закон вводит определение фермерской продукции и создает зарегулированные агроагрегаторы в качестве инфраструктуры ее сбыта.С 1 марта экскурсоводы и гиды-переводчики будут обязаны проходить аттестацию, без которой не смогут осуществлять свою деятельность. Для подтверждения факта прохождения аттестации они получат нагрудные идентификационные карточки с кодом, который будет отсылать к реестру с соответствующими данными. Аттестация будет проводиться каждые пять лет. Помимо этого, будет введен госконтроль за соблюдением требований к объектам классификации в сфере тризма.С марта этого года работодатель будет обязан при увольнении компенсировать работнику неиспользованные отгулы. Закон уточняет, что дополнительный день отдыха можно взять в течение года со дня работы в выходной или праздничный день, или присоединить к отпуску за этот период.