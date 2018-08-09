В России могут измениться цены на дизайнерскую одежду из-за новых пошлин Трампа

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2025. Введение новых заградительных пошлин Соединенными штатами Америки скажется на российском рынке, в том числе, на рынке одежды. Об этом заявил УрБК независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов, комментируя новые инициативы президента США Дональда Трампа.



«Нынешний рынок устроен так, что конечный покупатель не знает, где и как скажутся новые пошлины. Для него все подорожает в долларах. Когда покупатель это заметит, то для него это окажется неприятным сюрпризом», — поделился своими соображениями Григорий Вахитов.



По его мнению, не избежит этого влияния и уральская модная индустрия. Как подчеркнул эксперт, произойдет это несмотря на то, что импортные ткани и фурнитура составляют только небольшую часть от себестоимости конечного продукта.



«Брендовый товар дорогой не из-за фурнитуры, а потому что он единичный. У 1 млн кроссовок себестоимость — 2 доллара. А если производить 2 кроссовка в год, то себестоимость будет 2 млн долларов», — отметил он.



Однако финансовый аналитик предполагает, что, несмотря на влияние международной обстановки, Свердловская область сможет сохранить статус локомотива развития сферы креативной модной индустрии.