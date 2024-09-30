Объем интернет-трафика в мобильных и фиксированных сетях в 2024 году вырос на 24,4%

УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. В Свердловской области трафик в Telegram вырос до 11%. Об этом сообщает пресс-служба ...25.07.2024 В Свердловской области интернет-трафик отечественных онлайн-дисков вырос на 42%
УрБК, Екатеринбург, 25.07.2024. В Свердловской области с января по июнь общий трафик в сегменте сервисов облачного ...31.05.2024 Мобильный трафик на сайтах с мультфильмами вырос на Среднем Урале на 31%
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2024. С начала 2024 года мобильный трафик на сайтах с мультфильмами в Свердловской области ...31.01.2024 В 2023 году свердловчане предпочитали отечественные сервисы для видеоконференций
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2024. Потребление интернет-трафика в отечественных сервисах для видеоконференций в ...08.06.2023 «МегаФон»: Мобильный ТВ-трафик в Свердловской области вырос на 45% за год
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Интернет-трафик на сайтах цифровых каналов в Свердловской области за год вырос на 45%, ...