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Объем интернет-трафика в мобильных и фиксированных сетях в 2024 году вырос на 24,4%

УрБК, Москва, 09.04.2025. Объем интернет-трафика в мобильных и фиксированных сетях в 2024 году вырос на 24,4%, до 188 тыс. 530 петабайт с 151тыс. 521 петабайт (Пбайт )в 2023 году, цитируют «Ведомости» представителя Минцифры.

Отмечается, что при этом трафик фиксированного интернета в прошлом году увеличился сразу на 28,1%. В мобильных сетях на 14%.

В 2023 году трафик вырос на 25%. В 2022 году на 18% — до 120 тыс. 850 Пбайт. Представитель Минцифры отметил, что на динамику не повлияли ни замедление работы YouTube, ни устаревшее операторское оборудование.
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