В России повысят пенсии для почти 400 тыс. многодетных матерей

УрБК, Москва, 17.12.2019. Накануне, в понедельник 16 декабря 2019 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон о ...23.10.2017 В России планируют повысить минимальный трудовой стаж для получения пенсии
УрБК, Москва, 23.10.2017. Правительство России обсуждает вопрос повышения минимального трудового стажа, дающего право ...26.05.2016 Минтруд предложил сократить выплаты по накопительным пенсиям за счет увеличения срока дожития
УрБК, Москва, 26.05.2016. Министерство труда и социального развития РФ разработало законопроект, которое увеличивает ...23.12.2013 Госдума в третьем чтении утвердила закон о пенсионной реформе
УрБК, Москва, 23.12.2013. Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли пакет законов о пенсионной реформе, ...11.07.2013 К 2015 году размер базовой пенсии увеличится до 4,1 тыс. рублей
УрБК, Москва, 11.07.2013. Размер базовой части пенсии в 2015 году вырастет с 3,6 тыс. руб. до 4,1 тыс., говорится в ...