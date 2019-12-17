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В России повысят пенсии для почти 400 тыс. многодетных матерей

УрБК, Москва, 09.04.2025.В России повысят пенсии для почти 400 тыс. многодетных матерей в связи с отменой ограничения по зачету в пенсионный страховой стаж максимального срока по уходу за ребенком в шесть лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на финансово-экономическое обоснование к законопроекту Минтруда «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Предполагается, что законопроект вступит в силу с 2026 года. Ранее, срок ухода за детьми до достижения ими полутора лет составлял шесть лет в общей сложности, то есть начислялся только за четверых детей. Теперь многодетные матери, осуществляющие уход за пятым и последующими детьми получат начисления и за эти периоды.

Согласно оценкам Минтруда, объем бюджета для перерасчета пенсий составит около 10 млрд руб. ежегодно. Так, в 2026 году потребуется 9,6 млрд руб., в 2027-м — 10,4 млрд руб. Размер пенсий для матерей с пятью детьми возрастет на 1 тыс.180 руб., с шестью и более — на 2 тыс. 360 руб.

Также благодаря законопроекту около 5,3 тыс. женщин, ухаживающих за пятым и последующими детьми, смогут получать страховую пенсию по старости, в которой им ранее было отказано в связи с недостаточностью страхового стажа. Помимо этого, был расширен перечень мер поддержки пенсионерок со званием «Мать-геориня». Им будут назначены ежемесячные выплаты в размере 31,9 тыс. руб с индексацией.

По словам экспертов, данные меры могут повлиять на демографическую ситуацию лишь в долгосрочной перспективе, однако данная мера необходима для поддержки многодетных матерей, дискриминируемых на рынке труда и в части пенсионного обеспечения.
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