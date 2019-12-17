В России повысят пенсии для почти 400 тыс. многодетных матерей

УрБК, Москва, 17.12.2019. Накануне, в понедельник 16 декабря 2019 года, президент РФ Владимир Путин подписал закон о ...

Заморозку накопительной части пенсий россиян продлили еще на три года

В России планируют повысить минимальный трудовой стаж для получения пенсии

Минтруд предложил сократить выплаты по накопительным пенсиям за счет увеличения срока дожития

УрБК, Москва, 23.12.2013. Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли пакет законов о пенсионной реформе, ...

Госдума в третьем чтении утвердила закон о пенсионной реформе

К 2015 году размер базовой пенсии увеличится до 4,1 тыс. рублей

УрБК, Москва, 11.07.2013. Размер базовой части пенсии в 2015 году вырастет с 3,6 тыс. руб. до 4,1 тыс., говорится в ...