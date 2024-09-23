Власти Свердловской области направили дополнительные дотации муниципалитетам на 90 млн руб.

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил из областного бюджета 28,5 млн ...09.08.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев распределил 100 млн рублей между шестью муниципалитетами с высокими социально-экономическими показателями
УрБК, Екатеринбург, 09.08.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно распределил 100 млн руб. ...16.08.2022 Свердловские власти дополнительно направили 1,6 млн рублей на поддержку динамично развивающихся муниципалитетов
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2022. В Свердловской области пять муниципалитетов получат дотации из регионального бюджета в ...05.05.2012 Муниципальные образования Свердловской области разделены на северные и южные
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2012. В соответствии с приказом директора департамента по охране, контролю и регулированию ...25.11.2010 МЧС РФ предупредило о возможности нарушений электроснабжения и связи на юго-западе Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2010. По уточненной информации синоптиков, сегодня на юго-западе Свердловской области в ...