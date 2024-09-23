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Власти Свердловской области направили дополнительные дотации муниципалитетам на 90 млн руб.

УрБК, Екатеринбург, 09.04.2025. Власти Свердловской области направили самым активно развивающимся муниципалитетам дополнительные дотации на общую сумму 90 млн руб. Соответствующий документ подписал Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, сообщает департамент информполитики региона.

Средства направлены девяти муниципалитетам за достижение наилучших показателей социально-экономического развития. Финансирование получат лидеры интегрального рейтинга муниципальных образований, оценивающего 41 показатель, в том числе: объём инвестиций на одного жителя, реальная заработная плата, ввод жилья и другие. Дотации будут перечислены лидерам рейтинга в группах по числу жителей и муниципалитетам, продемонстрировавшим наибольший рост в сравнении с предыдущим годом.

Так, городской округ Верхняя Пышма получит 6,3 млн. руб., муниципальные округа Полевской и Заречный — по 10,8 млн. руб., городской округ Рефтинский — 15,3 млн. руб., Камышловский муниципальный район — 19,8 млн. руб., городской округ ЗАТО Свободный — 10,8 млн. руб., Красноуфимский, Талицкий и Гаринский муниципальные округа — по 5,4 млн. руб.
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