УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:39

В России розничная стоимость кофе может вырасти на 40%

УрБК, Москва, 08.04. 20245. Розничная стоимость кофе в России может вырасти на 40% в 2025 году, пишет « Прайм» со ссылкой на сообщение бренд-директора компании-производителя Last Wish Ирины Бабиной.

По ее словам, цены на кофе выросли из-за сильной засухи в Бразилии, одной из главных стран-поставщиков, а также из-за логистических издержек, дисбаланса спроса и предложения и сокращения запасов.

Больше всего( до 50%) подорожает кофе премиальных сортов( гейши, бурбона, типики). В массмаркете рост цен на кофе составит 30-40%. Речь идет в первую очередь о сорте арабика. Он особенно восприимчив к климатическим изменениям.

Ранее УрБК писал, что продажи кофе в заведениях общепита в марте снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
02.04.2025 Продажи кофе в заведениях общепита за год снизились на 20%

Продажи кофе в заведениях общепита в марте снизились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ...

02.04.2025 Продажи кофе в заведениях общепита за год снизились на 20%

УрБК, Москва, 02.04.2025. Продажи кофе в заведениях общепита в марте снизились на 20% по сравнению с аналогичным ...

03.02.2025 Мировые цены на кофе обновили максимум за 47 лет

УрБК, Москва, 03.02.2025. Биржевые цены на кофе в мире обновили максимум за последние 47 лет. Об этом рассказали в ...

17.12.2024 Продажи растворимого кофе в интернете в 2024 году выросли на 30%

УрБК, Москва,17.12.2024. Продажи растворимого кофе в интернете с начала 2024 года выросли на 30% по сравнению с ...

01.12.2021 Мировые цены на кофе обновили десятилетний максимум

УрБК, Москва, 01.12.2021. Мировые цены на кофе достигли максимального уровня за 10 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ...

Популярные новости
17.03.2025В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 2,6 млн рублей31.03.2025В Екатеринбурге открыли новую школу №31412.03.2025Супер-колледж и федеральная сеть отелей12.03.2025Свердловские власти готовятся к 100+ TechnoBuild 202510.03.2025Свердловская область расширяет сотрудничество с Киргизией
Архив новостей
Апрель 2025 (219)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18