Официальный курс доллара США снизился на 73 копейки, евро стал дешевле на на рубль

УрБК, Москва, 17.09.2015. ЦБ установил официальные курсы валют на 18 сентября. Курс доллара понизился на 56,5 копейки, ...26.08.2015 Официальный курс доллара снижен на 63 копейки, курс евро — на рубль
УрБК, Москва, 26.08.2015. Банк России установил официальные курсы валют на 27 августа. Курс доллара опустился на 63,19 ...20.08.2015 Официальный курс доллара США вырос на 1,24 рубля, евро — на 1,77 рубля
УрБК, Москва, 20.08.2015. Банк России установил официальные курсы валют на 21 августа. Курс долл. США повысился на 1 ...11.10.2013 Официальный курс доллара США упал на 14 копеек
УрБК, Москва, 11.10.2013. ЦБ установил официальные курсы валют с 12 октября. Курс доллара США потерял 14,31 копейки и ...19.08.2013 Официальный курс доллара США снизился на 2 копейки
УрБК, Москва, 19.08.2013. ЦБ установил официальные курсы валют на 20 августа. Курс доллара США снизился на 1,95 копейки ...