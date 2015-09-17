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Вчера, 09:20

Официальный курс доллара США снизился на 73 копейки, евро стал дешевле на на рубль

УрБК, Москва, 09.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 9 апреля. Курс доллара США снизился на 73 копейки и составил 85,46 руб. Евро стал дешевле на 1 рубль. Теперь европейская валюта стоит 93,78 рубля.
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