На Урале опыт строительства заводов переносят на складские пространства

УрБК, Екатеринбург, 18.03.2025. На новой производственной площадке по выпуску стеновых блоков из автоклавного ...01.07.2024 «Атомстройкомплекс» построит в Железнодорожном районе Екатеринбурга новый образовательный центр
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2024. Компания «Атомстройкомплекс» построит в Железнодорожном районе Екатеринбурга новый ...09.11.2023 Компания «Атомстройкомплекс» построит в центре Екатеринбурга многофункциональный комплекс с двумя небоскребами
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2023. В центре Екатеринбурга, в квадрате улиц Маршала Жукова — Боевых Дружин — Октябрьской ...17.04.2023 «Атомстройкомплекс» организует экскурсии во Дворец водных видов спорта для строителей данного объекта
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2023. Компания «Атомстройкомплекс» организует экскурсии во Дворец водных видов спорта в ...02.08.2021 «Атомстройкомплекс» готов предложить свои компетенции и опыт для строительства новых школ в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 02.08.2021. Компания «Атомстройкомплекс» готова предложить свои компетенции и опыт для ...