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Вчера, 17:42

На Урале опыт строительства заводов переносят на складские пространства

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. В поселке Кольцово появится новый многофункциональный комплекс, включающий, складские помещения, административный комплекс и салон продаж. Работы выполняет компания «Атомстройкомплекс», заказчиком строительства выступил холдинг, специализирующийся на производстве и продажах сантехнического, отопительного и промышленного оборудования.

На Урале опыт строительства заводов переносят на складские пространства
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Как сообщает пресс-служба застройщика, для компании это был первый опыт строительства такого типа недвижимости для внешнего заказчика, ранее подобные объекты возводились для собственных производств в Свердловской области. Площадь первой очереди склада — 6000 м2, к зданию проведены инженерные коммуникации: водопровод, канализация, смонтирована газовая котельная и трансформаторная подстанция. Выполнен подземный пожарный резервуар емкостью 1,1 тыс м3. Объект передается с чистовой отделкой и клининговой подготовкой.

«У нас большой опыт возведения промышленных помещений на примере собственных заводов: «Берит», построенный с нуля «АТОМ Цемент» в Сысертском районе, строящийся третий завод «Теплит», каждый — со складскими помещениями и зонами отгрузки. Но для рынка, для нового партнера мы построили такой склад впервые. Решающими для заказчика стали наши компетенции, опыт промышленного строительства и имидж надежной компании», — рассказал заместитель директора по производству «Центра подрядов «АСК» (ГК «Атомстройкомплекс») Рустам Фатхуллин.

Следует отметить, что доля свободных складских площадей на рынке Свердловской области уже несколько лет не превышает 1%, а спрос сохраняется на стабильно высоком уровне.
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