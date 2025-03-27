В Екатеринбурге c 7 по 13 апреля пройдет фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. В Екатеринбурге с 1 мая стартует 16-й международный фестиваль уличного искусства ...28.05.2015 В Екатеринбурге с 4 июля по 15 августа пройдет традиционный фестиваль стенографии
УрБК, Екатеринбург, 28.05.2015. В Екатеринбурге с 4 июля по 15 августа 2015 года пройдет пятый фестиваль уличного ...24.06.2013 На выставке «Иннопром-2013» пройдет презентация фестиваля футбольных болельщиков
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2013. Презентация фестиваля болельщиков, который пройдет в Екатеринбурге в рамках Чемпионата ...10.06.2011 В Пензе откроется фестиваль этнической музыки и культуры
По информации РИА Новости, первый международный фестиваль этнической музыки и культуры «Крепость Русь» откроется в ...13.04.2011 В Екатеринбурге пройдет I «Честный фестиваль рекламы»
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2011. В Екатеринбурге с 15 по 17 апреля 2011 года на площадке кинотеатра «Салют», пройдет I ...