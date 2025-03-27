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В Екатеринбурге c 7 по 13 апреля пройдет фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. В Екатеринбурге c 7 по 13 апреля пройдет фестиваль цифрового искусства Play DigitalArt. Тема фестиваля 2025 года — «Диффузия», сообщает пресс-служба горадминистрации.

В мероприятии принимают участие более 100 российских и зарубежных художников из Екатеринбурга и Свердловской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Калининграда, а также Китая, Индии, Бразилии, Белоруссии и других стран.

В этом сезоне художники исследуют коммуникации между людьми, культурами, а также взаимодействие (диффузию) живого и неживого, аналогового и цифрового, человека и искусственного интеллекта.

Для зрителей пройдут медиаторские экскурсии по выставке, образовательные интенсивы и мастерские, лекции и мастер-классы. А пространством для творчества станут не только выставочные помещения, но и улицы города.

Площадки мероприятий: «Синара Центр» (Верх-Исетский бульвар, 15/4), Дворец молодежи (проспект Ленина, 1), здание по адресу Октябрьская площадь, 3, Макаровский мост, Городской Дворец творчества «Одаренность и технологии» (Карла Либкнехта, 44), Парк «Россия — Моя история. Свердловская область» (ул. Народной воли, 49) и Клуб «Фабрика» (Центральный рынок, 6).

Вход на все события свободный, но по предварительной регистрации.
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