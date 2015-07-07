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Вчера, 11:48

Официальный курс доллара США повысился до 86,18 руб., евро — до 94,77 руб.

Банк России установил официальные курсы иностранных валют. Курс доллара США повысился на 1 руб. 91 коп., до 86,18 руб., евро — на 1 руб. 79 коп., до 94,77 руб.
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