Официальный курс доллара США повысился до 86,18 руб., евро — до 94,77 руб.

УрБК, Москва, 08.04.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют. Курс доллара США повысился на 1 ...07.07.2015 Официальный курс доллара США повысился на 81 коп., евро — на 62
УрБК, Москва, 07.07.2015. ЦБ установил официальные курсы валют на 8 июля. Курс долл. США повысился на 80,8 коп. и ...30.06.2015 Официальный курс евро повысился на 86 копеек, доллара США — на 32
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2015. ЦБ установил официальные курсы валют на 1 июля. Курс доллара США повысился на 31,73 ...15.06.2015 Официальный курс доллара США повысился на 74 копейки, евро — на 63
УрБК, Москва, 15.06.2015. ЦБ установил официальные курсы валют на 16 июня. Курс доллара США повысился на 73,94 коп., ...08.05.2015 Официальный курс доллара США повысился на 39 копеек, евро потерял 32
УрБК, Екатеринбург, 08.05.2015. ЦБ установил официальные курсы валют с 9 мая. Курс доллара США повысился на 38,96 коп., ...